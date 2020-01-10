Имейте ввиду: на платформе станции метро "Площадь Ленина" началась реконструкция
Платформа станции метро "Площадь Ленина" будет реконструирована: на время работ ее площадь уменьшится, но закрывать станцию не будут
В связи со строительством третьей линии начинается реконструкция платформы станции "Площадь Ленина". Станция продолжит обслуживание пассажиров, сообщает пресс-служба минского метрополитена.
Там отметили, что посередине платформы станции разместят два ограждения, что уменьшит ее площадь.
В метрополитене просят пассажиров при ожидании поезда не заходить за ограничительную линию и соблюдать бдительность.
На предприятии принесли минчанам и гостям столицы извинения за временные неудобства.
Напомним, ряд станций Автозаводской линии столичного метрополитена от "Фрунзенской" до "Каменной горки" будет закрыт на восемь дней.
Движение поездов на этом участке остановят с 25 марта по 1 апреля из-за работ по соединению третьей линии с существующими тоннелями.
Источник: sputnik.by
11:34 10/01/2020
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Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.