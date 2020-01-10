В связи со строительством третьей линии начинается реконструкция платформы станции "Площадь Ленина". Станция продолжит обслуживание пассажиров, сообщает пресс-служба минского метрополитена.





Там отметили, что посередине платформы станции разместят два ограждения, что уменьшит ее площадь.





В метрополитене просят пассажиров при ожидании поезда не заходить за ограничительную линию и соблюдать бдительность.





На предприятии принесли минчанам и гостям столицы извинения за временные неудобства.









Напомним, ряд станций Автозаводской линии столичного метрополитена от "Фрунзенской" до "Каменной горки" будет закрыт на восемь дней.





Движение поездов на этом участке остановят с 25 марта по 1 апреля из-за работ по соединению третьей линии с существующими тоннелями.







