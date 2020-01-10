В Минске "заминировали" рестораны "Поедем Поедим" и "Гранд Кушавель"
В Минске вечером в четверг неизвестные «заминировали» два ресторана.
По информации МЧС, сообщения о минировании поступили в 21:30. Жертвами лжеминеров стали рестораны «Поедем Поедим» и «Гранд Кушавель».
Из зданий заведений общепита было эвакуировано 39 человек. Взрывоопасные предметы не обнаружены.
Напомним, ресторан «Поедем Поедим» расположен в непосредственной близости от мемориального комплекса Куропаты. Его открытие вызвало протесты.
Источник: reform.by
11:19 10/01/2020
Загрузка...
Загрузка...
Блоги
Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.