По информации МЧС, сообщения о минировании поступили в 21:30. Жертвами лжеминеров стали рестораны «Поедем Поедим» и «Гранд Кушавель».





Из зданий заведений общепита было эвакуировано 39 человек. Взрывоопасные предметы не обнаружены.





Напомним, ресторан «Поедем Поедим» расположен в непосредственной близости от мемориального комплекса Куропаты. Его открытие вызвало протесты.