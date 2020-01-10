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В Минске "заминировали" рестораны "Поедем Поедим" и "Гранд Кушавель"

В Минске вечером в четверг неизвестные «заминировали» два ресторана.

По информации МЧС, сообщения о минировании поступили в 21:30. Жертвами лжеминеров стали рестораны «Поедем Поедим» и «Гранд Кушавель».

Из зданий заведений общепита было эвакуировано 39 человек. Взрывоопасные предметы не обнаружены.

Напомним, ресторан «Поедем Поедим» расположен в непосредственной близости от мемориального комплекса Куропаты. Его открытие вызвало протесты.
Источник: reform.by
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