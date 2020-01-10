Крупнейшая пресноводная рыба признана вымершей
Самая крупная пресноводная рыба современности - китайский веслонос - была признана полностью исчезнувшей по критериям Красной книги.
Об этом "Газета.ру" сообщает со ссылкой на LiveScience.
Этот вид был единственным представителем рода псефуров семейства веслоносовые и обитал в реке Янцзы.
Ученые сочли рыбу вымершей, так как нет ни одной особи в неволе и живых тканей, позволяющих восстановить рыбу.
11:48 10/01/2020
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