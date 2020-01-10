Крупнейшая пресноводная рыба признана вымершей









Об этом "Газета.ру" сообщает со ссылкой на LiveScience.





Этот вид был единственным представителем рода псефуров семейства веслоносовые и обитал в реке Янцзы.





Ученые сочли рыбу вымершей, так как нет ни одной особи в неволе и живых тканей, позволяющих восстановить рыбу.



