По-богатому: студентка смыла в унитаз... 600 долларов





Наконец, согласовав графики, девушки решили встретиться. Отметить такое долгожданное событие они решили на широкую ногу: вначале отправились в ресторан, а после продолжили вечер в караоке-баре.





В последнем одной из подружек стало не совсем хорошо, и она прилегла на стойку. Заметив это, вторая девушка стала хозяйничать в ее сумочке. Там она обнаружила 600 долларов, которые находились в паспорте.





Завладев деньгами, витебчанка предложила подружке отправиться домой и даже помогла ей сесть в такси. Добравшись до своей квартиры, пострадавшая обнаружила пропажу. Она позвонила знакомой и спросила у неё о деньгах. Та ответила, что ничего про доллары не знает. Следующий звонок от девушки поступил уже в милицию.





Правоохранители первым делом отправились в то место, где еще недавно отдыхала пострадавшая. Там еще находилась и её недавняя напарница по вечеру.













Девушка, завидев милиционеров, бросилась в туалет и там, по её словам, смыла в унитаз украденные деньги.



