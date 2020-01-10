По-богатому: студентка смыла в унитаз... 600 долларов
Двадцатилетняя студентка одного из витебских вузов несколько лет не виделась со своей давней знакомой.
Наконец, согласовав графики, девушки решили встретиться. Отметить такое долгожданное событие они решили на широкую ногу: вначале отправились в ресторан, а после продолжили вечер в караоке-баре.
В последнем одной из подружек стало не совсем хорошо, и она прилегла на стойку. Заметив это, вторая девушка стала хозяйничать в ее сумочке. Там она обнаружила 600 долларов, которые находились в паспорте.
Завладев деньгами, витебчанка предложила подружке отправиться домой и даже помогла ей сесть в такси. Добравшись до своей квартиры, пострадавшая обнаружила пропажу. Она позвонила знакомой и спросила у неё о деньгах. Та ответила, что ничего про доллары не знает. Следующий звонок от девушки поступил уже в милицию.
Правоохранители первым делом отправились в то место, где еще недавно отдыхала пострадавшая. Там еще находилась и её недавняя напарница по вечеру.
Девушка, завидев милиционеров, бросилась в туалет и там, по её словам, смыла в унитаз украденные деньги.
В отношении подозреваемой 1998 года рождения следователями возбуждено уголовное дело, сообщает vitebsk.mvd.gov.by
11:02 10/01/2020
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