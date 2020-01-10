Финал коридора затмений: главное внимание - домашнему очагу





В этот момент Луна будет находиться в Знаке Рака, и это означает, что главные события будут затрагивать домашний очаг. Причем речь идет и о семейных отношениях, и о самом доме, как здания или квартиры (решение жилищных вопросов).





Важно учитывать, что до этого все были в довольно напряженной обстановке, энергетика дней характеризовалась нестабильностью.





Основной и самой яркой характеристикой января станет большое скопление планет (5 из 10) в Знаке Козерога. В нем окажутся Солнце, Меркурий, Юпитер, Сатурн и Плутон, т.е. те небесные тела, которые в имеют максимальное влияние. Это значит, что первый календарный месяц задает темп всему 2020 году, и здесь очень многое зависит от умения брать на себя ответственность, держать себя в руках в общение с другими людьми и полностью побороть в себе проявление инфантильности. Именно сейчас важно собраться с силами, сжать волю в кулак, тогда вы сможете проложить себе дорогу в верном направлении и пробить даже самые серьезные преграды.





Месяц отмечен таким астрологическим событием, как переход Марса из Знака Скорпиона в Знак Стрельца. И если предыдущий Марс заставил нас перестроиться (возможно, через полное разрушение), то Марс в своем новом положении заставляет нас очень активно продвигаться к целям. Тут есть одно но: такой Марс любит разбрасываться, зажечься желанием достигнуть всего сразу. Поэтому чтобы такое настроение и воодушевление привели к желаемому результату, нужно ставить либо быстро достигаемые цели (буквально 2-3 дня), либо, если цель серьезная, дробить ее на много мелких задач и составлять пошаговый план ее достижения. К тому же, составляя планы и занимаясь тайм-менеджментом, вы будете полностью соответствовать духу периода под влиянием Козерога, так что, можно сказать, убьете сразу двух зайцев. Серьезно, берите ежедневник, подробно расписывайте пункты и проставляйте галочки напротив по мере продвижения.









Раз мы снова вернулись к Знаку Козерога, скажу, что максимальная концентрация его влияния придется на период с 11 по 16 января, а самый мощный пик на 13-14 января. В эти два дня Солнце, Меркурий, Сатурн и Плутон соединяются в Козероге в пределах одного градуса. Однозначно, это будут критические и переворотные дни для большинства, но особенно пристальное внимание и бдительность нужно проявить Козерогам, Ракам, Овнам и Весам, рожденным с 11 по 16 число своего месяца.





Что касается прогноза на любовную сферу: если в первой половине месяц отношения будут носить легкий и непринужденный характер (хороши свидания по нестандартному плану или в необычном месте, приятные сюрпризы), то вторая половина января просто создана для признаний в любви и предложений руки и сердца. Во всем году это самое подходящее время для нового этапа на любовном фронте: будь то начало отношений, переезд на общую жилплощадь, подача заявления в ЗАГС и т.д. Все, что будет заложено сейчас, в последствие будет нерушимо.

Астролог Виктория Жукьян, беседовала Диана Лутова