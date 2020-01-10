







На Витебщине природоведы заметили адаптацию к сменам погоды, и это касается всей биофлоры. Майского жука сфотографировали в первые дни нового года, удивляет экскурсовод отдела экопросвещения Березинского биосферного заповедника Виктор Ровдо, слова которого приводит "СБ – Беларусь Сегодня"





В некоторых местах расцвели подснежники. Говорят, при оттепели такое "поведение" для первоцветов может быть вариантом нормы.





А вот медведь должен к этому времени уснуть, они обычно накапливают жир, чтобы впасть в анабиоз. Однако на примере проказницы Умки из вольеров "Березинского" видно, что этого не происходит. Она и не думает укладываться. Поведение ее диких сородичей сотрудники заповедника мониторят по фотоловушкам.





Пернатых, которые находятся в вольерах, перевели на зимние квартиры и рацион, приближенный к естественному. Белый аист, канюк, малый подорлик и сыч согреты. Кстати, специалист напомнил, что нельзя подкармливать водоплавающих хлебом и батоном. Из-за этого атрофируются их летные возможности.





На крыло совсем на спешат становиться и обитатели Нарочи. Ведь в начале января не замерзли даже мелкие озера региона, что видно по фотографиям начальника научного отдела Национального парка "Нарочанский" Ольги Ежовой. Покинули наши края только серые гуси. Для лысух крайний срок отлета на юг — середина октября. Но они зимуют в парке вместе с лебедями и прочим «птичьим двором».





Заместитель генерального директора по науке и экологическому просвещению "Беловежской пущи" Василий Арнольбик говорит, что большинству животных вполне комфортно. Снега мало, поэтому, к примеру, зубры прекрасно себя чувствуют на полях и лесной подстилке, кормов достаточно. Кстати, по итогам последнего обследование в пуще обитало 572 лесных великана. В ближайшие месяцы их подсчитают вновь, обычно это делают по снегу, а его-то и нет.



