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Генпрокуратура нашла нарушения в работе "Белтехосмотра"

Генеральная прокуратура по итогам проведения выборочной проверки выявила нарушения в работе сервисного предприятия «Белтехосмотр», передаёт БЕЛТАсо ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

Поводом для проведения проверки послужил ряд жалоб на качество оказания услуг при проведении гостехосмотра и выполнении диагностических работ. При этом было установлено, что руководство предприятия необоснованно отказывалось от рассмотрения многих подобных жалоб.

Кроме того, с 2018 по 2019 год к уголовной ответственности были привлечены сразу четыре должностных лица предприятия, за которыми числились 73 факта получения взяток за незаконное предоставление сертификатов о прохождении техосмотра и допуск таких автомобилей к участию в дорожном движении без уплаты соответствующих платежей.



Также были установлены факты, когда при осуществлении гостехосмотра не проводилась сверка номеров кузова, шасси и рамы. Также на предприятии должным образом не контролировалось выполнение требований законодательства о труде и норм пожарной безопасности на диагностических станциях.

По итогу проведения проверки директору предприятия были выданы представления для привлечения ряда должностных лиц к дисциплинарной ответственности, были внесены изменения в локальные нормативные правовые акты, которые регулируют вопросы обращений граждан, а также установлен контроль за соблюдением антикоррупционных ограничений.
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