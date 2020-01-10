Следственный комитет с ноября прошлого года проводит проверку по факту смерти белорусских туристов. Как стало известно TUT.BY, сроки продлены до конца января. Установить причину смерти должна судебно-медицинская экспертиза, сроки проведения которой неоднократно продлевались. Получить оперативный комментарий в СК не удалось. В Государственном комитете судебных экспертиз воздерживаются от комментариев, поскольку решение о разглашении данной информации принимает следователь.





Напомним, комментарии TUT.BY сын погибшей туристки рассказывал, что врачи практически сразу отмели подозрение об инфекции, сын дал разрешение на проведение всех исследований, в том числе на люмбальную пункцию (для исследования состава спинномозговой жидкости).





— Есть два варианта, что стало причиной смерти: токсичное отравление или отравление тяжелыми металлами, — пояснял собеседник.