Пропавшего мальчика из Гродно нашли спустя два месяца в Анапе

Отец ребенка увез его в Анапу. Спустя более два с половиной месяца он сам вышел на связь с матерью Михаэля. Мужчина сказал, что с сыном все хорошо и скоро оба вернутся домой. На днях ребенок отпраздновал день рождения — ему исполнилось шесть лет.





Фото предоставлено: ПСО «Ангел»





Напомним, в октябре прошлого года отец забрал мальчика из детского сада и не привел домой. Мать ребенка обратилась в милицию. В ноябре было возбуждено уголовное дело. Мальчика искали правоохранительные органы и волонтеры.