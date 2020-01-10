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Пропавшего мальчика из Гродно нашли спустя два месяца в Анапе

Михаэль Якимчик, который пропал вместе с отцом в конце октября, нашелся в Анапе, сообщает «Гродненская правда» со ссылкой на УВД Гродненского облисполкома.

Отец ребенка увез его в Анапу. Спустя более два с половиной месяца он сам вышел на связь с матерью Михаэля. Мужчина сказал, что с сыном все хорошо и скоро оба вернутся домой. На днях ребенок отпраздновал день рождения — ему исполнилось шесть лет.

Фото предоставлено: ПСО «Ангел»

Напомним, в октябре прошлого года отец забрал мальчика из детского сада и не привел домой. Мать ребенка обратилась в милицию. В ноябре было возбуждено уголовное дело. Мальчика искали правоохранительные органы и волонтеры.
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