



Инцидент произошел 5 января около 18:00 на станции Esso в Сордьо (административный центр Лоди), где 59-летний беларус L.A. и 47-летний украинец R.A. накануне остановились на своих грузовиках для отдыха и ночлега. Они вместе ужинали и выпивали. На следующий день они снова выпивали алкоголь во время обеда и спорили на политические темы.





«Между ними возникла очень горячая политическая дискуссия», — говорится в сообщении полиции.









«Вернувшись в свои грузовики, они отдыхали в кабинах во второй половине дня, а затем встретились около 18:00 и снова начали обсуждение, не законченное в обед. На этот раз, однако, беларус бросился на своего 47-летнего коллегу с железной решеткой, ударив его по голове», — говорится в отчете карабинеров.





Издание il Cittadino уточняет, что беларусский водитель также родился в Украине, а поспорили они в том числе из-за Иосифа Сталина. Теперь украинец находится в больнице в тяжелом состоянии, а беларус обвиняется в покушении на убийство. Он задержан и отказывается отвечать на вопросы.



