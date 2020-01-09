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Существует ли дружба между мужчиной и женщиной

Многих людей волнует актуальный вопрос: возможны ли в принципе дружеские отношения между представителями разных полов?

фото: xvatit.com

У каждого человека существует мнение на этот счет, основанное на личном опыте и наблюдениях, однако таких данных явно не достаточно для того, чтобы утверждать об истинности этих убеждений, пишет belnovosti.by

Поставить точку в дискуссии решили психологи, которые проводили ряд исследований, включая опросы добровольцев.

Как удалось выяснить, представительницы прекрасного пола могли бы оставаться в рамках дружбы: всего 1-2% из опрошенных подтвердили, что у них возникали нежные чувства по отношению к своему товарищу. Мужчины оказались более прагматичными: большинство из них ожидало, что со временем подобная дружба может перерасти в нечто большее.

Часть представителей сильного пола признала наличие любовных переживаний, а некоторые надеялись на то, что подруга поможет найти им спутницу жизни.

Интересный факт заключался еще и в том, что в случае возникновения интимных отношений мужчины все равно предпочтут оставить барышню в качестве "подруги с привилегиями". Как партнершу они ее не рассматривают.

Также психологам удалось составить список отличий настоящего друга от тайного возлюбленного:

1. Друг не будет срываться к вам каждый раз, как только вам потребовалась помощь: у него есть свои границы и своя жизнь, где каждому уготована своя четкая роль.

2. Друг не станет проводить с вами все свободное время, поскольку у нормального человека существует ряд личных интересов, которые могу быть с вами никак не связаны.

3. Если вы жалуетесь на отношения (что, конечно, не совсем правильно и тактично по отношению к бойфренду), то друг искренне попытается понять, кто из вас ошибся и поделится рядом ценных советов. Влюбленный всегда будет на вашей стороне, даже в том случае, если вы явно не правы.

4. Классический мужчина вряд ли согласится составить вам компанию во время шопинга, поскольку это не входит в его сферу интересов.

5. Если вы вместе выпиваете, то друг не станет отвешивать вам комплименты или же приставать. Скорее всего, он начнет говорить о машинах, тайнах мироздания или политике.

6. На праздники друзья не станут одаривать вас ценными дарами, а предпочтут выбрать более скромный знак внимания.
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