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Ребёнок нашёлся!

Нашли 6-летнего мальчика, которого в Гродно «выкрал» отец нашли в Анапе


Хорошая новость! Михаэль уже завра увидит маму!
Счастливое завершение получила история пропажи пятилетнего гродненца, которого два с половиной месяца назад объявили в розыск.

Напомним, в конце октября ребенка из сада забрал отец, после чего мужчина перестал выходить на связь. Поиски Михаэля вели как правоохранительные органы, так и волонтеры. Два с половиной месяца об местоположении пятилетнего мальчика и его отца ничего не было известно, сообщает телеграм канал Гродно-плюс.

Сегодня их обнаружили в Анапе. Михаэль чувствует себя хорошо, но очень соскучился по маме. Она, к слову, уже завтра будет в Крыму, и сможет после долгой разлуки обнять сына. Правоохранителям же еще предстоит выяснить мотивы поступка отца, который на долгих два с половиной месяца лишил ребенка матери.
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