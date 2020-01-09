Ребёнок нашёлся!
Нашли 6-летнего мальчика, которого в Гродно «выкрал» отец нашли в Анапе
Хорошая новость! Михаэль уже завра увидит маму!
Счастливое завершение получила история пропажи пятилетнего гродненца, которого два с половиной месяца назад объявили в розыск.
Напомним, в конце октября ребенка из сада забрал отец, после чего мужчина перестал выходить на связь. Поиски Михаэля вели как правоохранительные органы, так и волонтеры. Два с половиной месяца об местоположении пятилетнего мальчика и его отца ничего не было известно, сообщает телеграм канал Гродно-плюс.
Сегодня их обнаружили в Анапе. Михаэль чувствует себя хорошо, но очень соскучился по маме. Она, к слову, уже завтра будет в Крыму, и сможет после долгой разлуки обнять сына. Правоохранителям же еще предстоит выяснить мотивы поступка отца, который на долгих два с половиной месяца лишил ребенка матери.
21:08 09/01/2020
Загрузка...
Загрузка...
Блоги
Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.