Охотники спасли примёрзших лебедей в Брестской области





Случай произошел 3 января. Как рассказал один из охотников, он заметил в камышах что-то белое. Подойдя ближе, увидел примерно в тридцати метрах от берега сначала одного лебедя. Птица не шевелилась и никак не реагировала на действия мужчины, который пытался проверить, не замерзла ли она. Позже оказалось, что птиц в камышах было три.





Мужчина обратился в АПБ, где ему посоветовали убедиться, действительно ли лебеди вмерзли и не могут сдвинуться с места. Если это так, нужно звонить в местный орган Министерства по чрезвычайным ситуациям.





Охотники оставались на озере около двух часов, наблюдая за ситуацией. Убедившись, что птицы и правда попали в ледяную ловушку, они нашли человека, у которого есть металлическая лодка, и подплыли на ней к пленницам, проламывая лед. Мужчины помогли лебедям освободиться.









АПБ выражает охотникам искреннюю благодарность за спасение птиц.





По словам специалистов, ситуация, когда лебедь может вмерзнуть в лед, возможна, только если водоем был незамерзший, а ночью сильный мороз быстро сковал всю его поверхность. Если же вы видите лебедей, сидящих на давно образованном льду, не стоит волноваться. Лебеди, спрятав под лед лапы, греют их и экономят энергию.





В АПБ обратили внимание, что при спасении лебедей нужно быть внимательными: эти сильные птицы ударами крыльев могут даже сломать руку. Лучше позвонить в МЧС и только в крайних случаях на льду действовать самостоятельно, с осторожностью, чтобы самим не попасть в ледяную ловушку.



