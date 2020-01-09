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Всё-таки сбит? В Пентагоне сообщили о случайном попадании ракеты в украинский лайнер

Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины», потерпевший катастрофу близ Тегерана, вероятно, был случайно сбит из зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Tор-M1» иранской армии.

Фото: Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран / РИА Новости

Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины», потерпевший катастрофу близ Тегерана, вероятно, был случайно сбит из зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Tор-M1» иранской армии. Об этом сообщили представитель Пентагона, высокопоставленный сотрудник разведки США и сотрудник иракской разведки, передает Newsweek.
lenta.ru
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