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Новинка за $2 500. Представлен первый ноутбук с гибким экраном

Гаджет раскладывается в планшет с 13,3-дюймовым дисплеем с необычным соотношением сторон.

Фото: Lenovo

Во время выставки CES 2020 был представлен первый в мире ноутбук с гибким дисплеем. Об этом сообщается на сайте Hindustan Times.

Гаджет под названием Lenovo ThinkPad X1 Fold в разложенном виде представляет собой 13,3-дюймовый планшет с POLED-дисплеем. Его разрешение 2048х1536, а соотношение сторон более приближенное к квадрату - 4:3.

Если планшет согнуть наполовину в "форму ноутбука", то две его части работают отдельно друг от друга. Также в гаджету можно подключить специальную Bluetooth-клавиатуру Mini Fold.


Lenovo

Вес Lenovo ThinkPad X1 Fold всего один килограмм, а толщина - 11,4 мм. Гаджет работает с Windows и на процессорах Intel, название которых пока не раскрывается, пишет korrespondent.net

Гаджет оснащен 8 ГБ оперативной памяти, дисковым накопителем 1 ТБ и поддержкой 5G.

Ориентировочная цена Lenovo ThinkPad X1 Fold около $2 500. В продажу ноутбук должен поступить в середине 2020 года.

Ранее сообщалось, что Samsung представит безрамочные телевизоры. Также Корреспондент писал о том, что был назван самый популярный смартфон.
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