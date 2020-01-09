Не поверите! Верка Сердючка... женится... на своей маме
Известный украинский комик и музыкант Андрей Данилко появился на фото с девушкой и заговорил о свадьбе.
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На днях в Сети вспылила фотография, на которой Андрей Данилко целовался с симпатичной девушкой. Пользователи социальных сетей узнали в ней так называемую маму Верки Сердючки Инну Белоконь. Как выяснилось позже, кадр был сделан в Майами, штат Флорида, США.
Предположительно, их роман длится уже много лет, но раскрывать отношения публике знаменитости не планировали.
Сам же Данилко недавно публично поразмышлял о свадьбе. По словам артиста, он был бы не против прийти на торжественную церемонию в банном халате и тапочках.
Вероятно, эту тему Андрей Данилко поднимал и в разговоре с Белоконь. Поклонники предполагают, что их свадьба не за горами.
Источник: clutch.ua
16:33 09/01/2020
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