Военкомат предлагает гражданским поработать на военных за свой счет

Работать на военкомат они будут временно: с 13 по 31 января 2020 года. Их функция — «проведение мероприятий приписки граждан к призывному участку».









На скане не видно, какие именно организации получили письмо о том, что им нужно выделить сотрудников для военных. Скорее всего, это «доведено» госкомпаниям.





Причем оплачивать работу в военкомате будет именно та организация, которая временно направила сотрудника, а не комиссариат.





В военкомате комментировать этот документ для Office Life отказались.