Всего несколько цветков на заборе. Белорусы остались равнодушны к катастрофе украинского самолета
Фотокорреспондент Belsat.eu побывал возле дипредставительств стран, граждане которых погибли в авиакатастрофе под Тегераном 8 января. Цветы появились только у посольства Украины.
«Boeing 737» авиакомпании «Международные Авиалинии Украины» разбился вскоре после взлета. На борту самолета было 176 человек: 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Все они погибли.
Среди погибших было 11 украинцев (2 пассажира и 9 членов экипажа), 63 гражданина Канады, 82 – Ирана, 10 – Швеции, 4 – Афганистана, 3 – Германии, 3 – Великобритании.
14:29 09/01/2020
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Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.