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Всего несколько цветков на заборе. Белорусы остались равнодушны к катастрофе украинского самолета

Фотокорреспондент Belsat.eu побывал возле дипредставительств стран, граждане которых погибли в авиакатастрофе под Тегераном 8 января. Цветы появились только у посольства Украины.


«Boeing 737» авиакомпании «Международные Авиалинии Украины» разбился вскоре после взлета. На борту самолета было 176 человек: 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Все они погибли. 

Среди погибших было 11 украинцев (2 пассажира и 9 членов экипажа), 63 гражданина Канады, 82 – Ирана, 10 – Швеции, 4 – Афганистана, 3 – Германии, 3 – Великобритании.
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