



«Boeing 737» авиакомпании «Международные Авиалинии Украины» разбился вскоре после взлета. На борту самолета было 176 человек: 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Все они погибли.





Среди погибших было 11 украинцев (2 пассажира и 9 членов экипажа), 63 гражданина Канады, 82 – Ирана, 10 – Швеции, 4 – Афганистана, 3 – Германии, 3 – Великобритании.