Шок! Хозяин убил гостя поленом и продолжал "праздновать" с трупом за столом
О пропаже мужа утром 8 января в милицию обратилась жительница деревни Черессы.
По словам женщины, супруг уже несколько дней не появлялся и не ночевал дома. Как выяснили правоохранители, в последний раз его видели в гостях у односельчанина-ремесленника, недавно вернувшегося из России.
Во время проверки данной информации сотрудниками уголовного розыска Миорского РОВД пропавший был обнаружен. Его труп находился в кресле за столом, где несколько дней шло бурное застолье.
Как установила экспертиза, у погибшего 50-летнего мужчины имелась ссадина на голове, от которой, предположительно, он и скончался.
Владелец дома признался, что нанес ему удар поленом во время ссоры. Из-за одетого на голову убитого капюшона, сельчанин не сразу обратил внимание на происшествие и продолжил пьянствовать.
Позже, как признался мужчина в разговоре с милиционерами, у него возникли подозрения, что с гостем не все в порядке.
В отношении подозреваемого 1966 года рождения следователями Миорского РОСК возбуждено уголовное дело, сообщает УВД Витебского облисполкома
13:58 09/01/2020
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