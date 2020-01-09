По словам женщины, супруг уже несколько дней не появлялся и не ночевал дома. Как выяснили правоохранители, в последний раз его видели в гостях у односельчанина-ремесленника, недавно вернувшегося из России.





Во время проверки данной информации сотрудниками уголовного розыска Миорского РОВД пропавший был обнаружен. Его труп находился в кресле за столом, где несколько дней шло бурное застолье.





Как установила экспертиза, у погибшего 50-летнего мужчины имелась ссадина на голове, от которой, предположительно, он и скончался.





Владелец дома признался, что нанес ему удар поленом во время ссоры. Из-за одетого на голову убитого капюшона, сельчанин не сразу обратил внимание на происшествие и продолжил пьянствовать.









Позже, как признался мужчина в разговоре с милиционерами, у него возникли подозрения, что с гостем не все в порядке.





В отношении подозреваемого 1966 года рождения следователями Миорского РОСК возбуждено уголовное дело, сообщает УВД Витебского облисполкома