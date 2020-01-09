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Забавно: посмотрите, как семья рысей играет прямо на белорусской границе

Забавное видео опубликовала пограничная служба Литвы.

На камеру видеонаблюдения, которая снимает участок леса на литовско-белорусской границе, попали "нарушители", которыми оказалось семейство маленьких рысей.

Звереныши играли прямо на контрольно-следовой полосе и оставили отпечатки своих лапок.

Короткий ролик, опубликованный на официальной странице в Facebook, литовские пограничники прокомментировали так:

- Все маленькие котята хотят играть. И не важно, дома или на границе с Беларусью.

Милое видео с резвящимися рысятами вызвало позитивную реакцию пользователей соцсети
Источник: kp.by
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