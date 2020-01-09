На камеру видеонаблюдения, которая снимает участок леса на литовско-белорусской границе, попали "нарушители", которыми оказалось семейство маленьких рысей.





Звереныши играли прямо на контрольно-следовой полосе и оставили отпечатки своих лапок.





Короткий ролик, опубликованный на официальной странице в Facebook, литовские пограничники прокомментировали так:





- Все маленькие котята хотят играть. И не важно, дома или на границе с Беларусью.





Милое видео с резвящимися рысятами вызвало позитивную реакцию пользователей соцсети







