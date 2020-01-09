"Оскар" снова пройдет без ведущего





"Будут звезды, представления и сюрпризы, но не будет ведущего", – цитирует сообщение sputnik.by





Напомним, что впервые за 30 лет премию "Оскар" вручали в нетрадиционном формате в прошлом году, организаторы уверены, что это пошло на пользу, поскольку церемония стала не такой затянутой и более интересной, поэтому в нынешнем решили тоже обойтись без конферансье.





Церемония пройдет 9 февраля в Лос-Анджелесе. Номинантов на "Оскар" назовут 13 января.





По мнению аналитиков Gold Derby, главным претендентом на статуэтку в грядущем году является картина Мартина Скорсезе "Ирландец" (ее премьера состоялась накануне на Netflix).









Второй в рейтинге оказалась лента Квентина Тарантино "Однажды в ... Голливуде", а замкнул тройку лидеров фильм Ноа Баумбаха "Брачная история".















