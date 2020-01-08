Продано! За часы от Лукашенко заплатили 1600 евро
Часы, которые Сергей Пархоменко выставил на аукцион в первый день года, были подарены ему главой Беларуси в 1997 году. Журналист утверждал, что никогда их не носил.
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Напомним, стартовая цена часов была всего 5 тыс. российских рублей, но постепенно поднялась до 110 тысяч рублей (почти 1,6 тыс. евро).
Вырученные деньги журналист планирует направить на поддержку сообщества «Диссернет», целью которого является противодействие злоупотреблениям и подлогам в области научной и образовательной деятельности в России.
Сергей Пархоменко ведет программу «Суть событий» на «Эхе Москвы». Ранее работал в журнале «Итоги», «Независимой газете», возглавлял книжные издательства.
Источник: ej.by
10:01 09/01/2020
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Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.