Продано! За часы от Лукашенко заплатили 1600 евро

Напомним, стартовая цена часов была всего 5 тыс. российских рублей, но постепенно поднялась до 110 тысяч рублей (почти 1,6 тыс. евро).





Вырученные деньги журналист планирует направить на поддержку сообщества «Диссернет», целью которого является противодействие злоупотреблениям и подлогам в области научной и образовательной деятельности в России.





Сергей Пархоменко ведет программу «Суть событий» на «Эхе Москвы». Ранее работал в журнале «Итоги», «Независимой газете», возглавлял книжные издательства.