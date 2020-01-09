Будут ли крещенские морозы? Долгосрочный прогноз погоды
Если верить синоптикам, по-настоящему холодной погоды до конца января лучше и вовсе не ждать.
Традиционно к празднику Крещения устанавливаются крепкие морозы. Однако в этом году зима выдалась необычайно теплая. Sputnik решил выяснить, ждать ли настоящих крещенских морозов.
Судя по долгосрочному прогнозу погоды, в дни, предшествующие Крещению, морозов в Беларуси ожидать не стоит. Более того, температура воздуха и вовсе будет плюсовой: от +1 до +7 градусов.
Ждать зимней погоды не стоит и после Крещения. Если верить прогнозу, погода будет по-прежнему теплой.
Так, до конца января морозов не прогнозируется, как и на самое начало февраля. Вполне возможно, что белорусов и вовсе ждет самая теплая зима за долгое время.
Впрочем, важно помнить, что долгосрочные прогнозы погоды нередко ошибаются. Например, в начале декабря они предрекали морозы до -20 на Новый год, однако в итоге была также плюсовая температура. Возможно, и в этот раз прогноз окажется неточен.
08:46 09/01/2020
Загрузка...
Загрузка...
Блоги
Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.