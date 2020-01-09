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Движение поездов метро от «Фрунзенской» до «Каменной горки» закроют с 25 марта по 1 апреля

Движение поездов метро от станции «Фрунзенская» до «Каменной горки» закроют с 25 марта по 1 апреля. Об этом БЕЛТА сообщили в УП «Минскметрострой».


Остановка движения связана со строительством стрелки, которая соединит третью линию метрополитена (Зеленолужскую) со второй (Автозаводской).
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