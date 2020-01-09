Движение поездов метро от «Фрунзенской» до «Каменной горки» закроют с 25 марта по 1 апреля
Движение поездов метро от станции «Фрунзенская» до «Каменной горки» закроют с 25 марта по 1 апреля. Об этом БЕЛТА сообщили в УП «Минскметрострой».
Остановка движения связана со строительством стрелки, которая соединит третью линию метрополитена (Зеленолужскую) со второй (Автозаводской).
08:29 09/01/2020
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Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.