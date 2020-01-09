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Samsung заподозрили в шпионаже за пользователями в пользу Китая

На форуме Reddit заявили, что смартфоны компании Samsung могут отправлять данные пользователей на серверы в Китай. Об этом сообщает ресурс The Verge.

Утверждается, что это происходит из-за встроенной в последние смартфоны и планшеты Samsung функции Device Care, один из модулей которой работает на базе ПО от китайской компании Qihoo 360, пишет 42.tut.by.

3DNews уточняет, что эта компания «неоднократно фигурировала в скандалах, связанных с незаконным сбором информации. Более того, один из руководителей Qihoo 360 в одном из прошлых интервью заявил о том, что его компания готова предоставлять собираемые данные китайскому правительству, если поступит такой запрос».


На Reddit говорится, что это ПО регулярно обращается к серверам на территории Китая. Впрочем, в The Verge добавляют, что Qihoo получает «только те данные, которые необходимы для оптимизации работы устройства: модель телефона, версия операционной системы, объем хранилища». Кроме того, Qihoo «никогда не получает данные, которые позволили бы ей идентифицировать конкретный файл на устройстве пользователя».
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