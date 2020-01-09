Михаил Финберг попал в реанимацию
Заслуженный артист Беларуси, руководитель Национального академического концертного оркестра Михаил Финберг попал в реанимацию, об этом Sputnikсообщила белорусская артистка Наталья Тамело.
«Михаил Яковлевич находится в больнице», — рассказала заслуженная артистка.
Она уточнила, что 72-летний Финберг был госпитализирован из-за проблем с сердцем, медики вовремя начали лечение. Состояние здоровья знаменитого белорусского дирижера постепенно улучшается, сказала Тамело.
08:22 09/01/2020
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Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.