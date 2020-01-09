+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Михаил Финберг попал в реанимацию

Заслуженный артист Беларуси, руководитель Национального академического концертного оркестра Михаил Финберг попал в реанимацию, об этом Sputnikсообщила белорусская артистка Наталья Тамело.




«Михаил Яковлевич находится в больнице», — рассказала заслуженная артистка.

Она уточнила, что 72-летний Финберг был госпитализирован из-за проблем с сердцем, медики вовремя начали лечение. Состояние здоровья знаменитого белорусского дирижера постепенно улучшается, сказала Тамело.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
Алена Талстая. Катаваньне суткамі
Петр Рудковский
"Беларусь/Белоруссия", "в Украине / на Украине"
Павел Знавец
Уладзімір Станкевіч: імя ў найноўшай гісторыі...
Владимир Подгол
Как пил и кормил А.Лукашенко
Александр Волчанин
Президент МО " Союз Чернобыль- Фукусима"...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru