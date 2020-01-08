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Figaro включила Беларусь в 20 направлений для туризма на 2020 год

Французская газета Le Figaro включила Беларусь в список 20 туристических направлений, которые стоит открыть в 2020 году.


Журналисты издания назвали нашу страну «Спящей красавицей Европы». Отмечается, что она не имеет выхода к морю, расположена между Россией и Польшей и является одним из наименее посещаемых мест в этой части света.

Как пишет Le Figaro, родина Марка Шагала открыта для туризма: французские граждане могут теперь посетить ее без получения визы.

Среди изюминок данной туристической дестинации называются архитектурное богатство Минска, последние в Европе первобытные леса и национальные парки, в которых обитают рыси, медведи, волки и глухари.

Лучшим временем для посещения страны называется период с мая по октябрь. А в качестве способа передвижения обозначен рейс Париж – Минск перевозчика «Белавиа».

Кроме Беларуси, в перечень 20 мест, куда газета советует читателям отправиться в этом году, — Мадагаскар, Коста-Рика, Куба, Барбадос, Острова Кука, а также Абу-Даби (ОАЭ), Сванети (Грузия), Суматра (Индонезия) и другие.
Belmir.by
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