В Австралии решили отстрелить 10 тысяч животных

На выпивающих всю воду верблюдов пожаловались аборигены, которые живут в отдаленных районах штата Южная Австралия. Из-за длительной засухи в поисках пищи и воды верблюды стали разорять их земли, пишет News Corp Australia.





dw.com Коала, спасенный от пожаров на острове Кенгуру





"Это нанесло значительный ущерб инфраструктуре, создало опасную ситуацию для семей и сообществ, усилило давление на пастбищные земли аборигенов и привело к критическим проблемам в жизни животных, так как некоторые верблюды умирали от жажды или затаптывали друг друга, чтобы добраться до воды", - рассказал американскому телеканалу CBS представитель австралийского министерства охраны окружающей среды и водных ресурсов.





Охотиться за верблюдами будут с вертолетов профессиональные стрелки. Отстрел животных планируется завершить в течение пяти дней. Тела убитых верблюдов захоронят или сожгут, в некоторых случаях их могут оставить на месте.









Сейчас Австралию населяют больше 1,2 млн верблюдов. Их завезли в страну в 1840 году, и в основном они проживают в центральной, пустынной части Австралии. Отстрел верблюдов с целью контроля популяции уже проводился с 2009 по 2013 годы, тогда были убиты 160 тысяч животных, напоминает телекомпания RTVi.





Кроме верблюдов в Австралии к инвазивным видам (видам, угрожающим биологическому многообразию) относят также кроликов. Их завезли на материк в 1859 году, но уже к концу XIX века стало понятно, что кролики оказывают разрушительное воздействие на природу и сельское хозяйство. Для контроля их численности применяли как традиционный отстрел, так и биологическое воздействие - завезенный из Южной Америки вирус миксомы. Для защиты от кроликов по всей стране построили заграждения длиной в несколько тысяч километров.





В сентябре 2019 года в Австралии начались крупнейшие лесные пожары за последние годы. Кроме того, прошлый год стал для страны самым сухим за последние 100 лет. Больше чем за четыре месяца огонь уничтожил пять миллионов гектаров леса. Жертвами пожара стали уже 25 человек. Кроме того погибли миллионы диких и домашних животных.



