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В Пекине открыли памятник Янке Купале

Во Втором Пекинском университете иностранных языков сегодня, 8 января, прошло открытие памятника Янке Купале, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в посольстве Беларуси в Китае.


В торжественном мероприятии участвовали Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в КНР Кирилл Рудый, ректорат университета, представители госорганов Китая, Чрезвычайные и Полномочные Послы иностранных государств, руководство Секретариата Шанхайской организации сотрудничества, журналисты китайских СМИ.

Автором памятника стал директор Художественного музея Китая, скульптор У Вэйшань.

Открытие памятника народному поэту Беларуси состоялось в рамках завершения Года образования Беларуси в Китае. К слову, еще один монумент Купале находится в китайском Сиане, Коласу — в Тяньцзине.
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