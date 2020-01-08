На Рождество мужчина выстрелил себе в челюсть из травматического оружия. Публично
Он скончался от полученной травмы в авто скорой помощи, сообщает «Слуцкий край».
Согласно изданию kurjer.info, отговорить от самоубийства мужчину пытался его сын. На месте происшествия также присутствовала «скорая» и милиция. Но 55-летний житель Слуцка никого не подпускал к себе.
Когда сотрудники милиции приехали на место происшествия, они увидели мужчину с окровавленным лицом и одеждой. Позже выяснилось, что до прибытия правоохранителей и медработников местный житель выстрелил себе в лицо из травматического пистолета.
фото носит иллюстративный характер
Переговоры с мужчиной продолжались около двух часов – безуспешно. Он выстрелил себе в челюсть из травматического оружия и скончался в автомобиле скорой помощи.
Делом сейчас занимаются следователи.
ЮВ/АА belsat.eu
20:40 08/01/2020
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