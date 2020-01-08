Архитектор рассказал, что не так с новогодним украшением Минска

Архитектор и основатель архитектурной компании «Аверса-групп» Антон Гарустович прогулялся по Минску и посмотрел, как столицу украсили к Новому году. По мнению специалиста, в этот раз «город» постарался, но можно еще лучше и эффективней. Что ж, критикуешь — предлагай: вместе с Антоном разбираем ошибки и думаем, как в следующий раз их не допустить.

«Праздничная иллюминация снимает зимнюю депрессию»

По мнению архитектора Антона Гарустовича, украшать город надо. И чем больше, тем лучше. Так как глобально — это способ борьбы с общим унынием и возможность компенсировать дефицит солнечного света вечерней иллюминацией:





— Если лето само по себе позитивный период, когда солнечно, тепло и радостно на душе, то зимой настроение нужно дополнительно стимулировать. Зима — самая темная и холодная пора года: ты идешь на работу — темно, выходишь с работы — темно. Из-за дефицита витамина D и солнечного света людей охватывает тревога и уныние. Именно поэтому такие масштабные праздники, как Новый год и Рождество в этот период очень кстати, — считает Антон Гарустович. — Мы начинаем готовиться к праздникам задолго до, заряжаясь атмосферой на всю зиму: украшаем квартиру, покупаем подарки, ставим елку, готовим наряды, думаем об угощениях. Все это дарит положительные эмоции и отвлекает людей от тревожных мыслей и грустного, апатичного настроения. Солнце же заменяет праздничная городская иллюминация, которая, к слову, лучше всего смотрится именно зимой — на фоне контрастного темного неба и белого снега. Нарядный город действительно способен подарить надежду, дать уверенность, снять зимнюю депрессию и врезаться в память ярким, радостным впечатлением на долгие годы. Только представьте, как тяжело было бы пережить зиму без всего этого, и сколько ярких моментов подарили нам эти праздники.





Вместе с тем, забота о душевном равновесии в обществе не единственная причина зимнего убранства. Это еще и хороший способ заработать. Если в городе красиво, то хочется гулять, отдыхать, тратить деньги, несмотря ни на холод, ни на темноту. Отсюда — праздничные локации, ярмарки, фотозоны, которых с каждым годом становится все больше. По мнению архитектора — это здорово, но мало и не концептуально:









— Я вижу, что прогресс есть. Если раньше город украшали точечно и раздробленно, то сейчас появилась реальная система. Вспомнить те же пластиковые пальмы, которыми украшали город всего пару лет назад. Это, конечно, оригинально, но в рамках Минска неуместно.





Сейчас к украшению города применяется комплексный подход. В государственных магазинах появляются авторские витрины, городская иллюминация приобрела концепцию. В основном, все новые украшения — удачные. Революционная, проспект Независимости, Замчище смотрятся круто. На исторических зданиях в центре появились динамические фасады, на площадях — ярмарки. Украшения и иллюминация притягивают людей и являются эффективным инструментом маркетинга. Очевидно, что мы работаем по зарубежным лекалам и двигаемся в верном направлении.

— С другой стороны, взять ту же Зыбицкую — тусовочную улицу, где праздники каждые выходные, — она вообще не украшена. И это свидетельствует о том, что украшением Минска занимается только город, частные предприниматели не украсили свои заведения. Либо это для них сложно, либо считают нецелесообразным, либо они вообще об этом не думают. А украшение улиц и заведений целиком влияет на атмосферу в городе, значит следует проанализировать этот вопрос, сделать выводы и возможно что-то предпринять для сохранения целостности образа новогоднего города. Всего несколько предприятий в центре украсили свои фасады к праздникам. И это грустно.

По мнению Антона, причины, почему минские частники игнорируют праздник, могут быть разные, факт один — расти есть куда:





— Если сейчас вопрос упирается в сложное согласование новогодних украшений, то это надо регулировать на законодательном уровне: снизить коэффициенты, упростить согласование, выделить особые праздничные дни и зоны в городе с правилами праздничной работы, что даст положительный результат и бизнесу, и городу.

Почему мы любим ездить во Львов, Вену, Будапешт? Потому что ты попадаешь в сказку. Сворачиваешь с проспекта на небольшую улочку, но и там все фасады сверкают, окна украшены веточками омелы, рождественская атмосфера буквально обволакивает и не отпускает. Сразу хочется купить пряник на ярмарке, выпить горячего глинтвейна или зайти погреться в уютную кофейню.





Взять ту же Москву, где целые тоннели сделаны из гирлянд. От всего этого фейерверка ты просто сходишь с ума. Как следствие — масштабные гуляния, укрепление экономики, эмоциональная привязанность к городу. Если же улица не украшена, то эффект обратный. Настроение падает, и ты бежишь быстрее домой, где хотя бы тепло.

Как заработать городу в Новый год

В этом ключе Минск пока не дотягивает до европейского уровня, но потенциал у города большой. Для того чтобы все получилось, архитектор предлагает поменять национальную белорусскую позицию «как меньше потратить» на европейскую «как больше заработать»:





— В качестве примера рассмотрим городские площади и центральные улицы. Это участки земли, на котором город легко может заработать. Как? Сдать ее в аренду под ярмарку ремесленникам. И не надо скупиться. Чем лояльней будут требования к бизнесу в канун праздников, тем больше будет выручка у всех. В некоторых странах арендаторы палаток на площадях освобождаются от налогов, ведь их вклад и так велик. Если площадь станет зоной притяжения людей, то продажи поднимутся во всей прилегающей городской инфраструктуре, покупательская воронка закрутит весь центр.

То же самое насчет иллюминации. Если упростить процедуру согласования новогодних украшений и рекламы на фасадах в канун Нового года для частников или даже применить систему льгот и стимулирования, содействия этому процессу, то Минск станет гораздо нарядней и притягательней. Туристы захотят приезжать к нам вновь и вновь, что благоприятно скажется на экономике города. Это работает за рубежом — сработает и у нас.

— Да, в госструктурах сложно проявлять инициативу, но правильный путь уже взят: летние фестивали у Ратуши, дни культур, городские активности — все это способ вдохнуть жизнь в городское пространство. Если этого не делать, то будет эффект Зыбицкой — когда ты сворачиваешь на главную тусовочную улицу страны, а там сплошной мрак. Хотя в обычное время она живет, и собственники помещений могли постараться, чтобы сделать ее праздничной в Новый год.









— Будет здорово, если в Новый год мы не ограничимся городскими украшениями из бюджета, а создадим отдельный фестиваль. Взять тот же Burning Man в Америке выросший из 20 до 80 000 участников. Ради традиционного сжигания скульптуры человека в пустыне выстраивается целый город, съезжаются тысячи людей, экономика мероприятия огромная. Есть множество и других примеров мероприятий, которые значительно влияют на экономику региона, например octoberfest, фестиваль томатов «Ла томатина» в Испании, фестиваль света в Японии, праздник фонарей в Китае и многие другие. И мы можем то же самое. Главное — создать атмосферу, в которой захочется тратить деньги.

На мой взгляд, было бы очень круто, если бы в Минске появилась целая цепочка зон фестиваля, с картой локаций, мероприятиями для детей и взрослых. Это привлечет в Минск множество туристов. Уверен, из той же России будут ехать толпами, а ведь это экономика.

Другие примеры, или почему не получились «Европейские игры»

Стоит заметить, что в 2019 году Минск уже попробовал себя в организации масштабного фестиваля. «Европейские игры» прошли в столице летом, и не сказать, что вышло гладко. Антон Гарустович объяснил, что подвело организаторов и как не повторить их ошибки:

— Порочить свое не стоит, но выводы делать надо. Задача «Европейских игр» была не только коммерческая, но и политическая, ее мы оставим за скобками. Если же брать коммерческую составляющую и менеджмент, то на мой взгляд, ошибка «Европейских игр» — в способе принятия решений и вложении в непроверенную гипотезу, в надежде, что она «выстрелит». Но, по теории вероятности, так случается крайне редко. Итог — минимальный выхлоп при огромных тратах.





Чтобы этого не происходило, гипотезы надо проверять. Как появился Burning Man? Начали с простой инициативы, она вызвала интерес и выросла в огромный фестиваль. При этом популярность и масштаб фестиваля образовались естественным путем, потому что продукт получился качественный, с душой, он нашел отклик и попал в свою аудиторию, а грамотный менеджмент вывел этот фестиваль на глобальный уровень.





В нашем случае надо также — создавать городские активности без затрат, нащупать то, что будет интересно, провести опрос среди компаний, предложить варианты. Существуют целые системы по поиску и продвижению идей, которые вполне применимы в данном случае. И начинать лучше заранее. К примеру, провести фестиваль на летний праздник Ивана Купалы, попробовать объединить частников общей концепцией, возможно с привлечением общественных организаций и союзов. Посмотреть, что из этого выйдет, снять обратную связь, провести анализ. Чтобы к Новому году понимать готовность предприятий участвовать в такого рода мероприятиях, знать, чем можно мотивировать бизнес, проработать вопрос с властями.

— Туристическая привлекательность Минска реально растет. Город безопасный, рядом Европа, туристам здесь находиться комфортно. У нас в стране относительно мало архитектурного бардака и «заброшек», город не застраивается стихийно, в большинстве своем соблюдаются архитектурные требования, а здания поддерживаются в удовлетворительном состоянии. Культурный уровень белорусов достаточно высокий, откровенного хамства тут не встретить, цены ниже, чем в России и Европе. Все это благодатная почва для того, чтобы Минск стал таким же туристическим центром, как, например, Львов. Если каждый внесет свою лепту, то у нас точно все получится.



