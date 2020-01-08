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"Белавиа" приняла решение временно облетать Иран и Ирак

Самолеты белорусского авиаперевозчика "Белавиа" временно не будут летать над территориями Ирана и Ирака, проинформировала Sputnik пресс-секретарь компании Анастасия Бакиновская в среду.

"Белавиа" приняла решение временно облетать Иран и Ирак
"Мы будем облетать территорию Ирана и Ирака, на это решение повлияла ситуация, которая сложилась на Ближнем Востоке", - уточнила представитель "Белавиа".

Она отметила, что изменения затронут чартерный рейс "Минск-Дубай". Ближайший вылет состоится 10 января.

Полеты гражданских самолетов США уже запрещены над значительной частью Ближнего Востока, в том числе над Ираном, Ираком, Персидским и Оманским заливами, в связи с повышенной военной деятельностью и политической напряженностью на Ближнем Востоке.

О приостановке полетов своих лайнеров в воздушном пространстве Ирака и Ирана заявили представители авиакомпаний Air France, Lufthansa, Singapore Airlines, Malaysia Airlines, Vietnam Airlines, Air Astana, нидерландская KLM.

Китай заявил, что "внимательно следит" за воздушной безопасностью над Ираком и Ираном, но о приостановке полетов пока не уведомлял.

Росавиация рекомендует российским авиакомпаниям не использовать воздушное пространство Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов, следует из телеграммы агентства.

Украина ввела с 9 января временное ограничение авиаперелетов над территорией Ирана, до момента выяснения причин крушения авиалайнера МАУ 8 января.

Авиакатастрофа в пригороде Тегерана унесла жизни около 180 человек. В среду утром самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины" Boеing 737, выполняя рейс "Тегеран-Киев", потерпел крушение после взлета. Предполагается, что причиной аварии могла стать поломка в двигателе. После инцидента украинский авиаперевозчик прекратил вылеты в Тегеран на неопределенный срок.
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