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Прокурор попросил расстрелять двух обвиняемых в убийстве учителя из Черикова

Государственный обвинитель попросил назначить высшую меру наказания для двух обвиняемых, которых судят по делу об убийстве учительницы из Черикова, сообщили в Могилевском областном суде.

Дело об убийстве женщины с особой жестокостью рассматривает коллегия по уголовным делам Могилевского областного суда на выездном заседании в Черикове. Сегодня прошли прения сторон.

"Прокурор попросил суд для двух обвиняемых в убийстве женщины высшую меру наказания – расстрел", – сообщили Sputnik в среду в областном суде.

Прения сторон сегодня продолжались весь день.

"В четверг обвиняемые выступят с последним словом в суде", – сказали собеседники агентства.

Как следует из обвинения, женщине было нанесено около 140 ножевых ранений. Было установлено, что обвиняемые издевались над потерпевшие всю ночь, а затем, чтобы скрыть следы преступления, они подожгли дом.

По версии стороны обвинения, учитель-дефектолог СШ №2 Черикова обратилась в местный социально-педагогический центр с сообщением о том, что родная сестра обвиняемых ненадлежащим образом выполняет свои обязанности по воспитанию малолетних детей и они находятся без присмотра. Ее братья 18 и 20 лет решили "отомстить за сестру".
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