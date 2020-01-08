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У ночного клуба в Москве избили сына знаменитого сатирика Жванецкого

У одного из московских клубов в ночь на 8 января избили и пытались ограбить сына 85-летнего известного сатирика Михаила Жванецкого Дмитрия.


Это произошло после того, как 24-летний молодой человек и его приятель Филипп Гинзбург пытались защитить девушку от компании хамов.

Жванецкий-младший потребовал извинений от молодых людей, но те накинулись на Дмитрия и Филиппа с кулаками.

В итоге Дмитрий получил травму ноги, а его приятелю сломали нос. У него также диагностирована гематома головы. Приятели госпитализированы.

Комментируя инцидент, Жванецкий-младший рассказал, что после драки оппоненты пытались их с Филиппом ограбить. Они уже написали заявление в полицию.
Источник: vesti.ru
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