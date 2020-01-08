Как сообщает МВД, разыскивается без вести пропавшая Виктория Ляховская.





5 января 2020 года около 18.00 она ушла из ГУО «Детский дом № 5» и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно. Ранее она уже неоднократно уходила.





Девоска была одета в светлое пальто с капюшоном, черные джинсы, обувь «угги» серого цвета блестящие. При себе имела рюкзак.











