Житель Слуцка застрелился
Следователи проводят проверку по факту гибели 55-летнего жителя Слуцка.
фото носит иллюстративный характер
Трагедия произошла 7 января. По информации правоохранителей, мужчина застрелился из травматического оружия. Другие подробности не сообщаются, поэтому непонятно, было это самоубийство или случайность.
Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.
Опрашиваются свидетели и очевидцы.
Источник: belta.by
13:37 08/01/2020
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