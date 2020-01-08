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Житель Слуцка застрелился

Следователи проводят проверку по факту гибели 55-летнего жителя Слуцка.

фото носит иллюстративный характер

Трагедия произошла 7 января. По информации правоохранителей, мужчина застрелился из травматического оружия. Другие подробности не сообщаются, поэтому непонятно, было это самоубийство или случайность.

Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

Опрашиваются свидетели и очевидцы. 
Источник: belta.by
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