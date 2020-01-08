



Концерт Пласидо Доминго в сопровождении Президентского оркестра Республики Беларусь под управлением Виталия Кульбакова (дирижер - Юджин Кон) пройдет 19 апреля в большом зале Дворца республики. Стоимость билетов от 145 до 500 рублей.





Пласидо Доминго родился в Испании. Первые успехи на оперной сцене сделал в Нью-Йорке, став солистом городского оперного театра, а через год он уже дебютировал на сцене знаменитой "Метрополитен-опера".





В том же году певец выступил на сцене Ла Скала и вышел на сцену вместе с прославленной Монсеррат Кабалье. В дальнейшем их дуэт покорил сцены самых знаменитых мировых музыкальных театров.





Также Доминго был участником знаменитого проекта "Трех теноров", вместе с Лучано Паваротти и Хосе Каррерасом.









В августе минувшего года девять женщин обвинили тенора в сексуальных домогательствах. В начале сентября еще 11 женщин сообщили о его недостойном поведении. По их словам, оперный певец еще в 1980-е годы приставал к ним в гримерках.



Некоторые женщины убеждены, что их карьера была разрушена после того, как они отказали ему в близости.

Из-за скандала Оперный театр Далласа отменил гала-концерт Доминго, запланированный на 11 марта 2020 года.

Предстоящие выступления Пласидо Доминго на фоне обвинений его в харрасменте отменили Филадельфийский оркестр и Опера Сан-Франциско.





Видимо, поэтому и стало возможным его выступление в Минске.