Белорусов нет: в Киеве сообщили данные о гражданстве жертв авиакатастрофы
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко опубликовал в своём Twitter информацию о гражданстве погибших в результате крушения украинского самолёта в Тегеране.
«Сейчас нам известна следующая информация по странам происхождения погибших в катастрофе: Иран — 82; Канада — 63; Украина — 2+9 (экипаж); Швеция — 10; Афганистан — 4; ФРГ — 3; Великобритания — 3», — написал министр.
Он выразил соболезнования в связи с произошедшим и подчеркнул, что власти Украины продолжают расследование.
Напомним, Boeing 737 украинской авиакомпании разбился 8 января вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. В самолёте находились 177 человек, в том числе 168 пассажиров, никто не выжил.
По предварительной информации, почти новый самолёт разбился из-за аварии двигателя.
Источник: rt.com
11:41 08/01/2020
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Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.