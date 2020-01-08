Названа дата запуска первой очереди третьей линии метро





Ввод в эксплуатацию всех этих объектов планируется приурочить ко "дню независимости" 3 июля, передает minsknews.by





Строительно-монтажные работы на первых трех станциях выполнены на 95–98%. Теперь на них завершается чистовая отделка и проводится монтаж технологического оборудования.





На «Ковальской Слободе» и «Вокзальной» дизайнеры уже приступили к оформлению интерьеров. Конструкционная готовность самой глубокой по залеганию в столице станции «Юбилейная площадь» около 50 %, строительно-монтажные и отделочные работы на ней должны быть закончены до 1 марта.





Также 18 ноября минувшего года состоялось знаменательное для «Минскметростроя» событие — сбойка (выход) на станции «Ковальская Слобода». Механизированный комплекс «Алеся» завершил все перегонные тоннели первой очереди третьей линии. Их общая протяженность составила около 6 км. Затем щит был разобран и транспортирован на станцию второй очереди «Аэродромная».





Отсюда в середине января он должен уйти к «Неморшанскому Саду», а затем вернуться для прокладки параллельного тоннеля. Длина обоих прогонов 3 600 м. К слову, благодаря мастерству сотрудников данного предприятия удалось улучшить технические параметры французского комплекса, а также сократить время переезда на новый объект с 3 до 2 месяцев.









По мнению генерального директора «ГП «Минскметрострой» Леонида Стухальского, до запуска первой очереди Зеленолужской линии работникам предприятия предстоит решить несколько сложнейших технических задач.





Это, прежде всего, сбойка четырех пешеходных тоннелей между третьей и первой линиями. Два из них пройдут под действующими путями метро и выйдут прямо на платформах «Площади Ленина» и «Фрунзенской». Горные работы в центре станций будут вестись только в ночное время, после прекращения движения электричек.





Еще один трудоемкий участок строительства подземки — устройство на перронах новых станций защитных экранов (дверей автоматических станционных — ДАС), предохраняющих пассажиров от падения на рельсы. В начале декабря из Турции был получен первый комплект данного оборудования. Сборку и монтаж ДАС проведут специалисты «Минскметростроя», прошедшие соответствующее обучение.





Защитные экраны — один из элементов будущей системы беспилотного вождения составов. Метрополитен переходит с релейного на электронное управление, а это также весьма непростой процесс технического переоснащения.





Кроме этого, в 2019 году в распоряжение столичного метрополитена начали поступать современные электропоезда, произведенные на предприятии «Штадлер Минск». В числе достоинств этой техники — функция автоведения, плавный ход и шумоизоляция, межвагонный проход, кондиционеры, зарядные устройства для гаджетов и многое другое.





До конца наступившего года подвижной парк метрополитена пополнится десятью новыми составами. Часть из них уже проходит обкатку. Оценить эту технику пассажиры смогут до конца первого квартала. Сначала она будет обслуживать Автозаводскую линию, а позже и Зеленолужскую.





Сейчас метростроители форсируют возведение инженерного корпуса примыкающего к основному административному зданию подземки на пр. Независимости. Уже проводится остекление второй половины фасада здания. До конца января этот вид работ закончат, будет включено отопление для проведения отделочных работ.









В феврале–марте здесь намечено провести монтаж оборудования. Кнопка на запуск в эксплуатацию первой очереди третьей линии будет именно в этом здании.





С 25 марта по 1 апреля метростроители планируют сделать врезку стрелки, соединение пути между Московской и Зеленолужской линиями. Технически это тоже весьма сложное дело. Объект «электродепо Слуцкое» (в районе переулка Асаналиева), который будет обслуживать подвижной состав третьей линии, пока законсервирован.