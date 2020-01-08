+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Иран опасно трясет: два подряд землетрясения у Бушерской АЭС

В Иране подземные толчки магнитудой 4,9 и 4,5 были зафиксированы вблизи атомной электростанции «Бушер». Об этом сообщается на сайте Геологической службы США.

Землетрясение произошло в 02:20 и 03:19 (05:20 и 06:19 по Минску). По данным геослужбы, в первом случае эпицентр находился в 10 км от города Боразжан на юге Ирана, во втором — на расстоянии 17 км.

Бушерская атомная электростанция находится в 48 км от зафиксированных подземных толчков. Информации о разрушениях или пострадавших не поступало.

Агентство IRNA сообщает, что с восьми вечера по местному времени произошло семь землетрясений, пять из которых оказались незначительными.


Ранее толчки магнитудой 5,1 неподалеку от иранской атомной электростанции «Бушер» были зафиксированы в конце декабря.
Источник: РБК
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Петр Рудковский
"Беларусь/Белоруссия", "в Украине / на Украине"
Павел Знавец
Уладзімір Станкевіч: імя ў найноўшай гісторыі...
Владимир Подгол
Как пил и кормил А.Лукашенко
Александр Волчанин
Президент МО " Союз Чернобыль- Фукусима"...
Ольга Карач
ПОКОЛЕНИЕ ZА РЕШЁТКОЙ


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru