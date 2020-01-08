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Возмужал: Коля Лукашенко сильно изменился за последние месяцы

Коле Лукашенко в прошлом году исполнилось 15 лет, и он все реже сопровождает отца и попадает под прицелы камер.
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так Коля выглядел в сентябре 2019 года
Последние его фотографии крупным планом журналисты сделали в начале сентября 2019 года на первом матче хоккейного клуба «Динамо-Минск» в новом сезоне КХЛ. 


После этого Николай мелькал в репортаже «Беларусь 1», когда традиционно отвозил урожай в подшефные организации, и ОНТ во время семейного визита Лукашенко в ОАЭ в начале ноября. Но рассмотреть, как именно Коля выглядит в этих сюжетах сложно.

И вот 4 января 2020 года хоккейная команда Лукашенко-старшего, в которой играет и его младший сын, победила хоккеистов США и вышла в ½ финала Рождественского турнира.


По этому поводу БелТА сделала фото Коли крупным планом. На них видно, что парень за последние 4 месяца еще больше возмужал и повзрослел.
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Источник: the-village.me
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