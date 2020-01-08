Boeing 737 "Международных авиалиний Украины", на борту которого находились 180 человек, упал сегодня рано утром вскоре после взлета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране. Он направлялся в Киев.





По информации СМИ, все, кто находился на борту украинского лайнера, погибли. Большинством пассажиров были иранцы.