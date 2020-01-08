Посольство Беларуси выясняет, были ли белорусы на борту разбившегося в Иране украинского самолета
Посольство Беларуси в Тегеране выясняет, были ли в числе пассажиров разбившегося украинского самолета граждане Беларуси, сообщили БелТА в белоусском МИД
Boeing 737 "Международных авиалиний Украины", на борту которого находились 180 человек, упал сегодня рано утром вскоре после взлета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране. Он направлялся в Киев.
По информации СМИ, все, кто находился на борту украинского лайнера, погибли. Большинством пассажиров были иранцы.
"Белорусский партизан"
10:00 08/01/2020
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Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.