+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Посольство Беларуси выясняет, были ли белорусы на борту разбившегося в Иране украинского самолета

Посольство Беларуси в Тегеране выясняет, были ли в числе пассажиров разбившегося украинского самолета граждане Беларуси, сообщили БелТА в белоусском МИД

Boeing 737 "Международных авиалиний Украины", на борту которого находились 180 человек, упал сегодня рано утром вскоре после взлета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране. Он направлялся в Киев. 

По информации СМИ, все, кто находился на борту украинского лайнера, погибли. Большинством пассажиров были иранцы. 
"Белорусский партизан"
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Петр Рудковский
"Беларусь/Белоруссия", "в Украине / на Украине"
Павел Знавец
Уладзімір Станкевіч: імя ў найноўшай гісторыі...
Владимир Подгол
Как пил и кормил А.Лукашенко
Александр Волчанин
Президент МО " Союз Чернобыль- Фукусима"...
Ольга Карач
ПОКОЛЕНИЕ ZА РЕШЁТКОЙ


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru