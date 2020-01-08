Когда в Беларуси закончится климатическая осень?

Об этом сообщает Белгидрометцентр, передает «Белсат»





Как реагирует на глобальные климатические изменения природа и, что немаловажно, хозяйство?





Январь, но на холод только намек. 6 января в Минске от нуля до минус одного и легкий снег: этой зимой – скорее исключение, чем правило.





По данным синоптиков Гидромета, средняя температура в декабре была на 5,2°С выше климатической нормы и составила около 2°С. Температуры в сентябре-ноябре отличались от нормы на 2, 3, 4 градуса соответственно, что случается раз в 15 лет!





В прошлом веке Беларусь имела 3 климатические зоны, теперь имеет 5. Реагировать на изменения нужно быстро.





«В Беларуси две отрасли –сельское хозяйство и лесное хозяйство — принадлежат к так называемым климатозависимым отраслям. Климат будет меняться, а мы должны анализировать, как климат будет влиять на ситуацию в Беларуси», – объясняет Мария Фалалеева, председатель Центрального Совета ОО «Экопроект».









Мария Фалалеева привела пример, что даты посевной и дожинок не могут быть одинаковы для всех хозяйств. Чрезмерно теплое лето требует перестройки систем очищения воды, и так далее.





Согласно рейтингу улучшения климатической политики в мире организации Germanwatch, в 2018 году Беларусь занимала 29-е место, а в прошлом году опустилась на 40-ю позицию. Значит, сильно отстаем от усилий других, прежде всего европейских, стран. Помимо экономических последствий для людей, это создает проблему миграции для зверей и птиц, которые следуют за изменениями во флоре.





Последнее климатическое лето в Беларуси длилось целых 4 месяца – до середины сентября. Перехода на зимние температуры еще не произошло, поэтому и климатическая осень длится почти столько же… и вместе с нами празднует Рождество.



