25-летняя сотрудница СК выбросилась с восьмого этажа
В Борисове погибла 25-летняя девушка, которая работала в Ошмянском районном отделе Следственного комитета. Получить подтверждение этой информации в СК журналисты пока не смогли.
По данным читателя Tut.by, девушка выбросилась из окна квартиры на 8-м этаже ночью 7 января. Она оставила записку, в которой просит никого не винить, передает "Белсат".
В Ошмяны девушка перевелась недавно. Она получила там служебное жилье, служба ей нравилась.
Согласно источникам Онлайнера, происшествие случилось на улице Брилевской, тело нашли дворник и родители погибшей.
На место гибели сотрудницы СК выехали в том числе ее коллеги из Минска и Гродно.
ДД/МВ belsat.eu
09:35 08/01/2020
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