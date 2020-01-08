25-летняя сотрудница СК выбросилась с восьмого этажа

По данным читателя Tut.by , девушка выбросилась из окна квартиры на 8-м этаже ночью 7 января. Она оставила записку, в которой просит никого не винить, передает "Белсат"





В Ошмяны девушка перевелась недавно. Она получила там служебное жилье, служба ей нравилась.





Согласно источникам Онлайнера , происшествие случилось на улице Брилевской, тело нашли дворник и родители погибшей.





На место гибели сотрудницы СК выехали в том числе ее коллеги из Минска и Гродно.



