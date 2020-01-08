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25-летняя сотрудница СК выбросилась с восьмого этажа

В Борисове погибла 25-летняя девушка, которая работала в Ошмянском районном отделе Следственного комитета. Получить подтверждение этой информации в СК журналисты пока не смогли.

По данным читателя Tut.by, девушка выбросилась из окна квартиры на 8-м этаже ночью 7 января. Она оставила записку, в которой просит никого не винить, передает "Белсат".

В Ошмяны девушка перевелась недавно. Она получила там служебное жилье, служба ей нравилась.

Согласно источникам Онлайнера, происшествие случилось на улице Брилевской, тело нашли дворник и родители погибшей.

На место гибели сотрудницы СК выехали в том числе ее коллеги из Минска и Гродно.
ДД/МВ belsat.eu
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