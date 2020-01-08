Большая стройка возле пункта пропуска «Каменный Лог». Что там будет?
На автомагистрали М-7 Минск-Ошмяны-граница Литовской Республики собираются возвести ряд объектов в рамках модернизации инфраструктуры, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на Госпогранкомитет.
Работы будут проходить в пункте пропуска «Каменный Лог». Там уже проходят работы по подготовке площадки для строительства.
В инвестпроект планируется вложить 5,5 млн долларов. Сначала будет построена зона ожидания со стоянкой на 150 мест для большегрузов. Будет введена система электронной очереди. Скоро тут появится и кафе на 30 мест.
В рамках второй очереди среди объектов придорожного сервиса возле погранперехода «Каменный Лог» начнутся работы над возведением станции техобслуживания, мойки, гостиницы и спортивно-оздоровительного комплекса.
Все работы инвестор собирается завершить к апрелю 2021 года.
08:00 08/01/2020
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