Украинский самолет со 180 пассажирами разбился в Иране

По его данным, крушение самолета произошло недалеко от тегеранского аэропорта имени Имама Хомейни из-за технических проблем. ЧП произошло сразу после взлета.





По данным Reuters, речь идет о Boeing 737.





О судьбе пассажиров и членов экипажа информации нет. Известно только, что спасатели прибыли на место крушения лайнера. Представитель Организации гражданской авиации Ирана Реза Джафарзаде (Reza Jafarzadeh) сообщил, что после падения самолета вспыхнул пожар. Также, по его словам, есть возможность спасти некоторых пассажиров. Однако AFP со ссылкой на иранский Красный Полумесяц сообщает о гибели вех пассажиров и членов экипажа. Так, глава Службы спасения Красного Полумесяца Мортеза Салими исключил, что при такой катастрофе могли выжить люди.

Boeing 737, рухнувший у аэропорта в Тегеране, принадлежал «Международным авиалиниям Украины». По данным сайта Flightradar, предположительно, речь идет о рейсе PS 752 Тегеран — Киев.

Из табло прилета на сайте киевского аэропорта Борисполь следует, что самолет ожидали в 08:10 по местному времени.





Рейс Тегеран-Киев вылетел в 6:12 по местному времени с опозданием практически в час. Согласно сведениям публичного веб-сервиса, позволяющего в реальном времени наблюдать за положением воздушных судов, рейс Тегеран-Киев вылетел в 6:12 по местному времени.





Показательно, что сегодня ночью США заморозили полеты гражданской авиации над Ираном и Ираком. Также введено ограничение на полеты в Оманском и Персидском заливе.