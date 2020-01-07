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Где Пикассо, а где Старый Новый год? В Минске

В выставочном зале Libra 13 января, в день празднования старого Нового года, можно будет увидеть произведения Пабло Пикассо, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в галерее.

 фото носит иллюстративный характер, Обряд "Коники", Давид-Городок

Посетителей ожидает также праздничная программа. Гостей встретит Коляды с козой, медведем, музыкантами и рождественской звездой. Настроение будет создавать и фолк-группа Harmonic Style Project.

В рамках программы состоится тематический квест по выставке «Пабло Пикассо. Параграфы». Самые активные получат призы. А подарки подготовлены для тех, кто придет в рождественских нарядах.

На выставке будет представлена графика Пабло Пикассо из частных европейских коллекций, его керамика из фондов Национального художественного музея.
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