Где Пикассо, а где Старый Новый год? В Минске
В выставочном зале Libra 13 января, в день празднования старого Нового года, можно будет увидеть произведения Пабло Пикассо, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в галерее.
фото носит иллюстративный характер, Обряд "Коники", Давид-Городок
Посетителей ожидает также праздничная программа. Гостей встретит Коляды с козой, медведем, музыкантами и рождественской звездой. Настроение будет создавать и фолк-группа Harmonic Style Project.
В рамках программы состоится тематический квест по выставке «Пабло Пикассо. Параграфы». Самые активные получат призы. А подарки подготовлены для тех, кто придет в рождественских нарядах.
На выставке будет представлена графика Пабло Пикассо из частных европейских коллекций, его керамика из фондов Национального художественного музея.
21:18 07/01/2020
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Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.