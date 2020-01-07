Партизаны? В России 6 млн единиц оружия законно владеют почти 4 млн человек
В Росгвардии сообщили, что в России около 3,9 миллиона граждан официально владеют разрешенным оружием, а всего на них приходится порядка 6,6 миллиона единиц легального оружия.
«В прошлом году подразделения лицензионно-разрешительной работы Росгвардии выдали россиянам около 1 млн разрешений на хранение и ношение оружия», — передает ТАСС сообщение ведомства.
При этом в ходе 2,8 миллиона проверок, проведенных Нацгвардией в 2019 году, было аннулировано 37,8 тысячи разрешений на оружие.
Представители ведомства уточнили, что для эффективности обеспечения контроля за оборотом оружия планируется создать соответствующую электронную базу, а также ведутся работы над законодательством в этой области, пишет sobesednik.ru
18:20 07/01/2020
Загрузка...
Загрузка...
Блоги
Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.