Назван самый кассовый мультфильм в истории
Стал известен самый кассовый мультфильм в истории. Это — "Холодное сердце 2", снятое компанией Disney, сообщает boxofficemojo.com.
Мультфильм "Холодное сердце 2" вышел в прокат два месяца назад. Его общие кассовые сборы составили 1 млрд 325 млн долларов. Большая часть этой суммы — международный прокат. Интересно, что "Холодное сердце 1" собрало на 44 млн долларов меньше. Еще одним рекордсменом был полнометражный анимационный фильм "Суперсемейка 2" — 1 млрд 243 млн долларов.
18:09 07/01/2020
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Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.