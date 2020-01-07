Закрыли аэропорт Стамбула

Самолет авиакомпании Pegasus прибывал из Шарджи и при посадке сошел с взлетно-посадочной полосы. После этого полеты в стамбульском аэропорту были временно приостановлены. Весь трафик перенаправлен в близлежащие аэропорты.





Все 164 пассажира на борту самолета благополучно эвакуированы, никто не пострадал





Инцидент с самолетом произошел из-за сильных ветров и штормов, обрушившихся на Стамбул, что привело к перебоям в авиасообщении, пишет belta.by



