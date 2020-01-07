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Закрыли аэропорт Стамбула

Аэропорт Стамбула имени Сабихи Гекчен временно закрыт из-за инцидента с пассажирским самолетом, сообщает турецкое издание Daily Sabah.

Самолет авиакомпании Pegasus прибывал из Шарджи и при посадке сошел с взлетно-посадочной полосы. После этого полеты в стамбульском аэропорту были временно приостановлены. Весь трафик перенаправлен в близлежащие аэропорты.

Все 164 пассажира на борту самолета благополучно эвакуированы, никто не пострадал

Инцидент с самолетом произошел из-за сильных ветров и штормов, обрушившихся на Стамбул, что привело к перебоям в авиасообщении, пишет belta.by
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