Закрыли аэропорт Стамбула
Аэропорт Стамбула имени Сабихи Гекчен временно закрыт из-за инцидента с пассажирским самолетом, сообщает турецкое издание Daily Sabah.
Самолет авиакомпании Pegasus прибывал из Шарджи и при посадке сошел с взлетно-посадочной полосы. После этого полеты в стамбульском аэропорту были временно приостановлены. Весь трафик перенаправлен в близлежащие аэропорты.
Все 164 пассажира на борту самолета благополучно эвакуированы, никто не пострадал
Инцидент с самолетом произошел из-за сильных ветров и штормов, обрушившихся на Стамбул, что привело к перебоям в авиасообщении, пишет belta.by
14:53 07/01/2020
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Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.